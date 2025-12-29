Ричмонд
В Казани откроют 18 пунктов по приему новогодних елок

Они начнут работать с 13 января.

Источник: Комсомольская правда

С 13 по 31 января в Казани пройдет традиционная экологическая акция «Елки-палки», в рамках которой будет организован прием старых новогодних елей для их последующей переработки. Как сообщил на совещании в мэрии заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин, всего будет открыто 18 специализированных пунктов приема.

Пункты приема новогодних деревьев будут размещены в Советском, Вахитовском, Приволжском, Ново-Савиновском, Авиастроительном, Кировском и Московском районах. Параллельно с приемом елок продолжат работу обычные точки сбора вторсырья и желтые сетки для раздельного сбора отходов.