В Казани откроют 18 пунктов по приему новогодних елок

С 13 по 31 января в Казани пройдет традиционная экологическая акция «Елки-палки», в рамках которой будет организован прием старых новогодних елей для их последующей переработки. Как сообщил на совещании в мэрии заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин, всего будет открыто 18 специализированных пунктов приема.