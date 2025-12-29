Ричмонд
Скворцова рассказала о российской вакцине от колоректального рака

Скворцова: ФМБА подало заявку на клиническое применение вакцины от рака.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство подало заявку в Минздрав для получения разрешения на клиническое применение мРНК-вакцины против колоректального рака, сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

Ранее Минздрав выдал разрешения на использование в клинической практике персонифицированной терапевтической онковакцины ФМБА «ОНКОПЕПТ» для лечения колоректального рака.

«Сейчас подано заявление на вторую вакцину, мРНК-вакцину, тоже против колоректального рака», — рассказала Скворцова в интервью телеканалу «Россия 24».