Скворцова рассказала о российской вакцине от колоректального рака

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство подало заявку в Минздрав для получения разрешения на клиническое применение мРНК-вакцины против колоректального рака, сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.
Ранее Минздрав выдал разрешения на использование в клинической практике персонифицированной терапевтической онковакцины ФМБА «ОНКОПЕПТ» для лечения колоректального рака.
«Сейчас подано заявление на вторую вакцину, мРНК-вакцину, тоже против колоректального рака», — рассказала Скворцова в интервью телеканалу «Россия 24».