С 1 января в Омской области изменится система вызова скорой помощи

Как пояснили в минздраве, на данный момент все муниципальные районы области уже подключены к центральной диспетчерской Единой диспетчерской службы. По данным ведомства, это позволит обеспечить бесперебойную работу всех служб, отвечающих за оказание экстренной медицинской помощи.