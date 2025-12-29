Ричмонд
С 1 января в Омской области изменится система вызова скорой помощи

Теперь вызвать ее можно будет только с коротких телефонных номеров.

Источник: Комсомольская правда

С 1 января в Омской области изменятся телефонные номера для вызова скорой медицинской помощи. Теперь вызвать ее можно будет только с трех коротких номеров.

Как сообщили в минздраве Омской области, изменения касаются, в первую очередь, районов области. Пятизначные номера, по которым раньше в сельской местности вызывали скорую, выводятся из оборота.

С 1 января все жители Омской области смогут вызвать бригаду медиков только по трем коротким номерам: 03, 103 или 112.

Как пояснили в минздраве, на данный момент все муниципальные районы области уже подключены к центральной диспетчерской Единой диспетчерской службы. По данным ведомства, это позволит обеспечить бесперебойную работу всех служб, отвечающих за оказание экстренной медицинской помощи.