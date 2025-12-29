Облвласти прокомментировали разработку нового генплана Калининграда

Областные власти инициировали разработку нового генерального плана Калининграда в связи с внесением изменений в нормативы градостроительного проектирования. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на минград.
«Это делается для актуализации положений генерального плана в связи с внесением изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования и утверждением новой редакции местных нормативов градостроительного проектирования», — говорится в сообщении.
Как рассказал губернатор Алексей Беспрозванных на пресс-конференции 16 декабря, он поручил главе администрации Калининграда Елене Дятловой подготовить комплексный план развития города с учетом застройки и транспортной инфраструктуры.
По словам губернатора, региональные власти намерены уйти от практики точечной выдачи разрешений на строительство без понимания развития территорий.
«Калининград должен предоставить нам эту программу по развитию и строительству всех районов, не только Московского, всех районов муниципалитета. Это вместе с транспортной системой. Сейчас мы даже просто не готовы отдавать участки, потому что, возможно, там трамвай пройдет, трамвайная линия, и нам нужно сделать участок этот да — для трамвайного пути, дороги, пешеходной, велосипедной дорожки. С учетом этого я попросил сделать полностью этот проект. Мы на него посмотрим, и там дальше уже будем осознанно принимать решения о том, как будет развиваться город. Чувствую, не все будут тут довольны, но вы меня поддерживаете, правильно?» — заявил губернатор. По его словам, проект должен быть готов в середине 2026 года.