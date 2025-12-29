Путин попросил Воробьева обратить внимание на вопросы участников СВО

«Надо обратить внимание на вопросы, которые больше всего волнуют самих ребят, которые вернулись из зоны боевых действий, и членов их семей. Это выплаты различного рода, это юридическая помощь и всякие другие меры поддержки. Я вас просил бы постоянно держать это под своим контролем», — сказал Путин в ходе встречи с губернатором Московской области.