Путин попросил Воробьева обратить внимание на вопросы участников СВО

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил главу Московской области Андрея Воробьева обратить внимание на вопросы, волнующие участников СВО и их семьи, — выплаты, юридическая помощь и другие меры поддержки.
«Надо обратить внимание на вопросы, которые больше всего волнуют самих ребят, которые вернулись из зоны боевых действий, и членов их семей. Это выплаты различного рода, это юридическая помощь и всякие другие меры поддержки. Я вас просил бы постоянно держать это под своим контролем», — сказал Путин в ходе встречи с губернатором Московской области.
Воробьев, в свою очередь, пообещал президенту РФ сделать все возможное, чтобы все семьи чувствовали заботу правительства.