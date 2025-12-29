Ричмонд
Путин попросил Воробьева обратить внимание на вопросы участников СВО и их семей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил главу Московской области Андрея Воробьева обратить внимание на вопросы, волнующие участников СВО и их семьи, — выплаты, юридическая помощь и другие меры поддержки.

«Надо обратить внимание на вопросы, которые больше всего волнуют самих ребят, которые вернулись из зоны боевых действий, и членов их семей. Это выплаты различного рода, это юридическая помощь и всякие другие меры поддержки. Я вас просил бы постоянно держать это под своим контролем», — сказал Путин в ходе встречи с губернатором Московской области.

Воробьев, в свою очередь, пообещал президенту РФ сделать все возможное, чтобы все семьи чувствовали заботу правительства.