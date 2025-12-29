В казанском зооботсаду уснул бурый медведь Фома

Как отмечают в пресс-службе зооботсада, приготовления к зимнему сну начались в августе: Фому перевели на калорийное питание, в его ежедневный рацион добавили хлеб, крупяные каши, рыбу. В природе во время «нажировочного» периода косолапые прибавляют в весе около 40 кг.