В казанском зооботсаду уснул бурый медведь Фома

В зооботсаду Казани впал в зимний сон 22-летний бурый медведь Фома. Спать косолапый будет до наступления теплых весенних дней.
Зоологи заблаговременно обустроили медвежью берлогу. Зимний сон хищник проведет в специально оборудованном убежище — «переседнике», которое зоологи застелили соломой. Сотрудники зооботсада будут периодически чистить и докладывать подстилку.
В этом году Фома зашел в берлогу позже, чем в прошлом году, это связано с колебаниями температуры воздуха. Из соломы косолапый сделал своеобразное гнездо — «лежку».
Во время сна хищника не должны беспокоить посторонние звуки, поэтому ежедневный осмотр берлоги и контроль дыхания зоологи производят тихо, через смотровое окно, не беспокоя животное.
Как отмечают в пресс-службе зооботсада, приготовления к зимнему сну начались в августе: Фому перевели на калорийное питание, в его ежедневный рацион добавили хлеб, крупяные каши, рыбу. В природе во время «нажировочного» периода косолапые прибавляют в весе около 40 кг.