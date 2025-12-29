Ричмонд
В казанском зооботсаду уснул бурый медведь Фома

В этом году косолапый зашел в берлогу позже, чем в прошлом году, это связано с колебаниями температуры воздуха.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В зооботсаду Казани впал в зимний сон 22-летний бурый медведь Фома. Спать косолапый будет до наступления теплых весенних дней.

Зоологи заблаговременно обустроили медвежью берлогу. Зимний сон хищник проведет в специально оборудованном убежище — «переседнике», которое зоологи застелили соломой. Сотрудники зооботсада будут периодически чистить и докладывать подстилку.

В этом году Фома зашел в берлогу позже, чем в прошлом году, это связано с колебаниями температуры воздуха. Из соломы косолапый сделал своеобразное гнездо — «лежку».

Во время сна хищника не должны беспокоить посторонние звуки, поэтому ежедневный осмотр берлоги и контроль дыхания зоологи производят тихо, через смотровое окно, не беспокоя животное.

Как отмечают в пресс-службе зооботсада, приготовления к зимнему сну начались в августе: Фому перевели на калорийное питание, в его ежедневный рацион добавили хлеб, крупяные каши, рыбу. В природе во время «нажировочного» периода косолапые прибавляют в весе около 40 кг.