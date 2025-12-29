Долина вывозит вещи из квартиры в Хамовниках

Ранее адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила агентству, что Долина обещала покинуть квартиру до 5 января. В минувшую пятницу адвокат Лурье направила Долиной требование, в котором просила освободить квартиру до 30 декабря.
По наблюдению корреспондента РИА Новости, в грузовик, стоящий у подъезда, погружены крупные коробки, а также одежда. Кроме того, из подъезда вынесли большие мешки с мусором.
Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы.
Решение вступило в силу незамедлительно.
После заседания адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила журналистам, что Долина должна покинуть квартиру в Хамовниках добровольно в разумный срок, и в случае, если этого не произойдёт, этим займутся судебные приставы.
Мотивированное решение же будет готово 30 декабря, то есть в последний рабочий день в этом году.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.