На Фиоленте под Севастополем вводят графики временного отключения света

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости Крым. На Фиоленте в Севастополе из-за непогоды и аварий на энергосетях вводятся графики временного отключения света. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам заседания правительства города-героя.

Источник: РИА "Новости"

«На Фиоленте вводятся графики временного отключения электричества», — сказано в сообщении.

Графики будут публиковаться в Telegram-канале 102 ПЭС. По его информации, для решения этой проблемы будут направлены шесть бригад «Севастопольэнерго» в помощь специалистам 102-й ПЭС (Предприятие электрических сетей) Минобороны.

Кроме того, добавил руководитель города, во многих садовых товарищах отгорают фазы на высоковольтных линиях.

«В связи с непогодой нам поступают сообщения об аварийных отключениях электричества — в частности, из Орлиного, Родного, Терновки. Аварийные бригады вместе с муниципалитетами занимаются восстановлением энергоснабжения», — сообщил губернатор.

Коммунальные и дорожные службы Севастополя работают в усиленном режиме, добавил Михаил Развожаев.

О том, что на Севастополь обрушился снегопад, сообщалось накануне вечером. Дорожные службы города-героя занялись устранением последствия непогоды, создан оперативный штаб.

После полудня в понедельник стало известно, что в двух районах Крыма — Бахчисарайском и Джанкойском — обесточены 19 населенных пунктов из-за аварии на линии электропередачи.

Также в понедельник днем около 17 тысяч человек в Симферопольском, Бахчисарайском и Черноморском районах Крыма остались без электричества из-за непогоды, ведутся восстановительные работы. Республиканская прокуратура начала проверку.

Кроме того из-за аварии на сетях Ялта и два южнобережных поселка остались обесточены в понедельник днем.

Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма в воскресенье. 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. 29 декабря дальнейшее усиление ветра, с порывами до 35 м/с в горах.