На Фиоленте под Севастополем вводят графики временного отключения света

«На Фиоленте вводятся графики временного отключения электричества», — сказано в сообщении.
Графики будут публиковаться в Telegram-канале 102 ПЭС. По его информации, для решения этой проблемы будут направлены шесть бригад «Севастопольэнерго» в помощь специалистам 102-й ПЭС (Предприятие электрических сетей) Минобороны.
Кроме того, добавил руководитель города, во многих садовых товарищах отгорают фазы на высоковольтных линиях.
«В связи с непогодой нам поступают сообщения об аварийных отключениях электричества — в частности, из Орлиного, Родного, Терновки. Аварийные бригады вместе с муниципалитетами занимаются восстановлением энергоснабжения», — сообщил губернатор.
Коммунальные и дорожные службы Севастополя работают в усиленном режиме, добавил Михаил Развожаев.
О том, что на Севастополь обрушился снегопад, сообщалось накануне вечером. Дорожные службы города-героя занялись устранением последствия непогоды, создан оперативный штаб.
После полудня в понедельник стало известно, что в двух районах Крыма — Бахчисарайском и Джанкойском — обесточены 19 населенных пунктов из-за аварии на линии электропередачи.
Также в понедельник днем около 17 тысяч человек в Симферопольском, Бахчисарайском и Черноморском районах Крыма остались без электричества из-за непогоды, ведутся восстановительные работы. Республиканская прокуратура начала проверку.
Кроме того из-за аварии на сетях Ялта и два южнобережных поселка остались обесточены в понедельник днем.
Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма в воскресенье. 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. 29 декабря дальнейшее усиление ветра, с порывами до 35 м/с в горах.