Аэропорт Алматы обратился к пассажирам с важной просьбой

Причина — новогодние праздники.
«В связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока в новогодние праздники все основные службы аэропорта перейдут на усиленный график. Будут внедрены дополнительные дежурства, расширены меры безопасности, а также усилены процессы по регулированию пассажиропотока и оперативности аэропортовых операций».Пресс-служба Международного аэропорта Алматы.
В связи с этим пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт минимум за 2 часа до вылета, соблюдать установленные правила и следовать указаниям сотрудников.
«Это позволит пройти все процедуры комфортно и своевременно».Пресс-служба Международного аэропорта Алматы.
