Аэропорт Алматы обратился к пассажирам с важной просьбой

Международный аэропорт Алматы переходит на усиленный режим работы. В связи с этим сегодня, 29 декабря 2025 года, к пассажирам обратились с важной просьбой, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Причина — новогодние праздники.

«В связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока в новогодние праздники все основные службы аэропорта перейдут на усиленный график. Будут внедрены дополнительные дежурства, расширены меры безопасности, а также усилены процессы по регулированию пассажиропотока и оперативности аэропортовых операций».Пресс-служба Международного аэропорта Алматы.

В связи с этим пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт минимум за 2 часа до вылета, соблюдать установленные правила и следовать указаниям сотрудников.

«Это позволит пройти все процедуры комфортно и своевременно».Пресс-служба Международного аэропорта Алматы.

Ранее синоптики рассказали, что Казахстан ждет резкая смена погоды на Новый год — дождь с переходом в снег и тепло до +15°C. Подробнее о погоде на 30, 31 декабря 2025 года и 1 января 2026 года можете узнать здесь.