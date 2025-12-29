В центре Омска ввели в эксплуатацию двухэтажный КДЦ

Департамент архитектуры и градостроительства Омска сообщил о появлении в городе нового культурно-досугового центра. Ведомство выдало разрешение на ввод здания в эксплуатацию.
Двухэтажный КДЦ появился по адресу ул. Карла Либкнехта, 8Б. Площадь здания составляет более 500 кв. метров. Постройки рядом, судя по данным 2Gis, занимают кофейня и ресторан.
Как ранее сообщала «КП Омск», двухэтажное здание построил индивидуальный предприниматель Станислав Коробкин. В 2024 году он заявлял о намерении открыть в нем не КДЦ, а один или два ресторана. Предварительная стоимость работ оценивалась в 60—79 млн рублей. Для начала строительства с земельного участка была вынесена парковка.