Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Омска ввели в эксплуатацию двухэтажный КДЦ

Ранее построивший его предприниматель рассказывал о намерении открыть здесь ресторан.

Источник: Комсомольская правда

Департамент архитектуры и градостроительства Омска сообщил о появлении в городе нового культурно-досугового центра. Ведомство выдало разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

Двухэтажный КДЦ появился по адресу ул. Карла Либкнехта, 8Б. Площадь здания составляет более 500 кв. метров. Постройки рядом, судя по данным 2Gis, занимают кофейня и ресторан.

Как ранее сообщала «КП Омск», двухэтажное здание построил индивидуальный предприниматель Станислав Коробкин. В 2024 году он заявлял о намерении открыть в нем не КДЦ, а один или два ресторана. Предварительная стоимость работ оценивалась в 60—79 млн рублей. Для начала строительства с земельного участка была вынесена парковка.