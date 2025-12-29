Госжилинспекция Ростовской области выявила недобросовестную управляющую компанию в Таганроге

Государственная жилищная инспекция Ростовской области провела внеплановые проверки двух управляющих компаний Таганрога. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
Поводом для выезда в первую УК стало обращение жительницы дома № 27 на улице Петровской по поводу протечки крыши. Во время проверки управляющая компания оперативно устранила нарушение, выполнив ремонт кровли.
Иная ситуация сложилась с проверкой второй компании, обслуживающей дом № 1А на улице Транспортной. Ее представитель проигнорировал мероприятие, что было официально зафиксировано инспектором как срыв проверки. К недобросовестной УК будут применены штрафные санкции.
