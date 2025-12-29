Госжилинспекция Ростовской области выявила недобросовестную управляющую компанию в Таганроге

Иная ситуация сложилась с проверкой второй компании, обслуживающей дом № 1А на улице Транспортной. Ее представитель проигнорировал мероприятие, что было официально зафиксировано инспектором как срыв проверки. К недобросовестной УК будут применены штрафные санкции.