В Госдуме предложили повысить зарплаты учителей по всей стране

В пояснительной записке к законопроекту указано, что средняя зарплата учителя по России составляет 71 444 ₽ (данные Росстата), при этом в Москве учитель в среднем получал в два раза больше — 143 820 ₽ В Санкт-Петербурге — 98 571 ₽ при средней зарплате на июнь 2024 года 112 559 ₽, в Тульской области — 63 761 ₽ при средней зарплате на июнь 2024 года 74 525 ₽, в Крыму — 45 058 ₽ при средней зарплате на июнь 2024 года 58 730 ₽