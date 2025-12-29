В Госдуме предложили повысить зарплаты учителей по всей стране

«В стране не хватает сотен тысяч учителей. Многие учителя перегружены, так как вынуждены вести по несколько предметов, чтобы их зарплата хоть как-то позволяла выживать. Поэтому ЛДПР подготовила законопроект, который гарантирует заработок учителей не ниже размера полутора средних заработных плат по региону. Такое решение является стратегически востребованным для страны, принимать его нужно было еще вчера», — заявил лидер фракции Леонид Слуцкий.
Документ предполагает внесение изменений в статью 99 Федерального закона «Об образовании», а именно коррекцию оплаты труда учителей муниципальных школ. Ежемесячно эта сумма не может быть ниже полутора средних зарплат в субъекте, на территории которого находится образовательное учреждение.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что средняя зарплата учителя по России составляет 71 444 ₽ (данные Росстата), при этом в Москве учитель в среднем получал в два раза больше — 143 820 ₽ В Санкт-Петербурге — 98 571 ₽ при средней зарплате на июнь 2024 года 112 559 ₽, в Тульской области — 63 761 ₽ при средней зарплате на июнь 2024 года 74 525 ₽, в Крыму — 45 058 ₽ при средней зарплате на июнь 2024 года 58 730 ₽
«В условиях роста требований к профессиональной квалификации педагогов и увеличения нагрузки на образовательные организации срочно требуется пересмотр принципов материального стимулирования этой категории работников. Цель законопроекта — обеспечить достойный уровень заработной платы педагогических работников, работающих на полную ставку, независимо от региона их трудовой деятельности», — сказано в пояснительной записке.
Зарплаты директоров и главврачей
Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ограничить зарплаты главврачей и директоров школ. По его мнению, юридически и экономически зарплату руководителя необходимо привязать к зарплате персонала. Таким образом, дальнейший рост вознаграждения руководителя будет зависеть от повышения среднего заработка коллектива, а не от увеличения персональных стимулирующих выплат.
«Сейчас получается все ровным счетом наоборот: руководитель получает много, ему разрешено выписывать себе разные премии, а у сотрудников зарплаты небольшие даже с учетом надбавок. Из-за этого мы наблюдаем чрезмерный разрыв между зарплатами руководства и рядового персонала», — добавил он.
По мнению депутата, нынешняя система оплаты труда влияет на мотивацию к работе обычного персонала и способствует профессиональному выгоранию работников, уходу из профессии. «Во многом по этой причине в школах, поликлиниках и больницах ощущается острая нехватка кадров», — заключил политик.