Прокуратура защитила права работников дорожной службы Братска

В Братске прокуратура провела проверку по сообщению о нарушении трудовых прав работников городской дорожной службы. Как сообщает Байкал24 со ссылкой на региональную прокуратуру, с января по ноябрь 2025 года 93 работника, занимающихся дорожной деятельностью получали зарплату в размере минимального размера оплаты труда, включая районный коэффициент и северную надбавку.
— По законодательству эти выплаты должны начисляться отдельно. Также сотрудники не проходили обязательные медицинские осмотры и не имели средств индивидуальной защиты, — пояснили в ведомстве.
Прокуратура вынесла предписание организации и завела административное дело против бывшего директора за нарушения правил охраны труда. Экс-руководитель оштрафован на 37 тысяч рублей. Сотрудникам были предоставлены необходимые средства индивидуальной защиты, а также выплачена задолженность по доходу в размере 500 тысяч рублей.