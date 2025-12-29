Прокуратура защитила права работников дорожной службы Братска

В Братске прокуратура провела проверку по сообщению о нарушении трудовых прав работников городской дорожной службы. Как сообщает Байкал24 со ссылкой на региональную прокуратуру, с января по ноябрь 2025 года 93 работника, занимающихся дорожной деятельностью получали зарплату в размере минимального размера оплаты труда, включая районный коэффициент и северную надбавку.