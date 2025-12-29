Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин и Воробьев обсудили развитие робототехники в Подмосковье

Путин и Воробьев обсудили развитие робототехники в Подмосковье.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудили развитие робототехники в Подмосковье.

Президент в понедельник встретился с Воробьёвым в Кремле. Глава Подмосковья в том числе проинформировал президента о внедрении искусственного интеллекта и роботизации в региональную индустрию и логистику.

В области продолжают строить индустриальные парки, отметил Воробьев, — и при всех существующих вызовах они заполняются, резиденты готовы вкладывать деньги.

«Это авиастроение, это насосы, это платы “Росатома”, это станки с ЧПУ. Считаем, что эту работу мы должны дальше продолжать, чтобы создавать рабочие места», — подчеркнул глава региона.

«Робототехника, да?» — уточнил Путин.

Воробьёв подтвердил это, отметив, что в Московской области есть очень большие логистические комплексы.

«Мы стимулируем внедрение роботов во всю логистику, для того чтобы сделать это предприятие максимально автоматизированным и выгодным для тех, кто занимается складским бизнесом, и для тех, кто занимается торговлей», — добавил глава региона.

Узнать больше по теме
Андрей Воробьев: биография рыбного бизнесмена, ставшего губернатором Московской области
Многие чиновники в России попали во власть из весьма неожиданных сфер. Собрали главное из биографии Андрея Воробьева, который ранее занимался рыбным бизнесом, а первую должность в правительстве получил после футбольного матча.
Читать дальше