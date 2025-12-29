Путин и Воробьев обсудили развитие робототехники в Подмосковье.

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудили развитие робототехники в Подмосковье.
Президент в понедельник встретился с Воробьёвым в Кремле. Глава Подмосковья в том числе проинформировал президента о внедрении искусственного интеллекта и роботизации в региональную индустрию и логистику.
В области продолжают строить индустриальные парки, отметил Воробьев, — и при всех существующих вызовах они заполняются, резиденты готовы вкладывать деньги.
«Это авиастроение, это насосы, это платы “Росатома”, это станки с ЧПУ. Считаем, что эту работу мы должны дальше продолжать, чтобы создавать рабочие места», — подчеркнул глава региона.
«Робототехника, да?» — уточнил Путин.
Воробьёв подтвердил это, отметив, что в Московской области есть очень большие логистические комплексы.
«Мы стимулируем внедрение роботов во всю логистику, для того чтобы сделать это предприятие максимально автоматизированным и выгодным для тех, кто занимается складским бизнесом, и для тех, кто занимается торговлей», — добавил глава региона.