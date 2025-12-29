Воронежская гимнастка Мельникова вошла в десятку лучших спортсменок в мире

Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова стала десятой в голосовании за звание лучшей спортсменки 2025 года по версии французского еженедельника L'Equipe.
Олимпийская чемпионка-2021 на октябрьском чемпионате мира в Джакарте завоевала два золота (личное многоборье и опорный прыжок) и серебро на брусьях. У Мельниковой 72 балла.
В ТОП-3 вошли канадская пловчиха Саммер Макинтош (628), американские легкоатлетки Сидни Маклафлин (516) и Мелисса Джефферсон (425).
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, ранее Ангелину Мельникову признали спортсменкой 2025 года в России по версии журнала Hello.