Путин подписал закон о наказании за невыполнение требований потребителя

Кроме того, потребителю запрещается уступать другому лицу право требования об уплате неустойки (пени) и штрафа за неудовлетворение его требований до вступления в законную силу решения суда о взыскании неустойки и штрафа. Данный запрет действует, если иное не установлено законом о защите прав потребителей. Причем сумма неустойки не может превышать сумму, уплаченную потребителем за товар. А если подлежащая уплате неустойка «явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства», суд будет вправе ее уменьшить.