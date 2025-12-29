Более 16 тонн субпродуктов не допустил Россельхознадзор в Омскую область

В понедельник, 29 декабря, пресс-служба областного управления Россельхознадзора сообщила, что в Омской области специалисты ведомства пресекли незаконное перемещение животноводческой продукции из Казахстан. При досмотре на границе они остановили три авто, которые перевозили грузы с нарушениями ветеринарного законодательства.
Общий вес задержанного груза составил более 16 тонн, уточнил Россельхознадзор.
26 декабря в ППУ «Исилькульский» инспекторы ведомства досмотрели две машины, ехавших транзитом через Омскую область к получателям из Кемерова и Барнаула. Те перевозили около 16,2 т замороженной печени цыпленка-бройлера производства казахстанского ТОО «Макинская Птицефабрика».
При проверке выявили серьезное несоответствие: маркировочные этикетки на упаковке нанесены способом, который позволяет снятие без нарушения целостности тары.
Такое нарушение создает прямые условия для фальсификации. Возможность переклейки этикеток позволяет недобросовестным производителям изменять данные о дате выработки и сроках годности, использовать упаковку снова для легализации продукции неизвестного происхождения. Такой «финт» разрывает цепочку прослеживания. И угрожает эпизоотическому благополучию территории.
Также 27 и 29 декабря специалисты пресекли ввоз партий мяса птицы и рыбной икры. Они шли в Новосибирск и Омск без ветеринарных сопроводительных документов. То есть продукция не прошла обязательную экспертизу безопасности и вывозится из местности, у которой не подтвержден эпизоотический статус.
"Ввоз потенциально небезопасной продукции в адрес российских грузополучателей запрещен. Все транспортные средства возвращены в Республику Казахстан, правонарушители привлечены к административной ответственности.
Контроль перемещения животноводческих грузов на государственной границе продолжается в круглосуточном режиме", — отметили в ведомстве.
Ранее «КП Омск» сообщала, что Россельхознадзор вернул в Киргизию 21 тонну курятины.