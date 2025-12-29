Более 16 тонн субпродуктов не допустил Россельхознадзор в Омскую область

Также 27 и 29 декабря специалисты пресекли ввоз партий мяса птицы и рыбной икры. Они шли в Новосибирск и Омск без ветеринарных сопроводительных документов. То есть продукция не прошла обязательную экспертизу безопасности и вывозится из местности, у которой не подтвержден эпизоотический статус.