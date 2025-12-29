Администрация школ обязана изымать вейпы у учеников и проводить осмотры на входе

В милиции сказали, что администрация школы обязана изымать вейпы у учеников в Беларуси и проводить осмотры на входе. Подробнее рассказал телеграм-канал «Сожский Форпост» УВД Гомельского облисполкома.
Так, в милиции сказали об активной профилактической работе из-за опасности электронных сигарет. Правоохранители нацелены на пресечение распространения вейпов в школах и за их пределами.
— Вейпы приравнены к сигаретам, и их употребление в запрещенных местах, а это школы, больницы, подъезды, детские площадки и остановки общественного транспорта, влечет административную ответственность, — прокомментировали в пресс-службе.
В милиции пояснили, что администрация школ должна конфисковывать вейпы у школьников.
— Администрация школы не просто имеет право, а обязана изымать вейпы у учеников и проводить осмотры на входе в учебное заведение, — сообщил инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Чечерского РОВД Иван Тебеньков.
Ранее милиция сказала о задержании за электронные сигареты в Минске.
До этого депутат сказала, запретят ли электронные сигареты в Беларуси.