Веру Алентову похоронили рядом с мужем

Алентова скончалась 25 декабря, ей было 83 года. Утром ей стало плохо в Театре имени Владимира Маяковского, где проходило прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Ее оперативно госпитализировали, но, к сожалению, не спасли.
Церемония прощания с актрисой началась в 11.00 мск в театре имени Пушкина. С утра десятки людей несли цветы и собирались у входа, чтобы проводить артистку в последний путь.
Прощание проходило в зале театра: на сцене находился белый гроб, вокруг которого посменно появлялись артисты театра, ведущие траурный караул. В ноги актрисы возлагались цветы, а в глубине сцены были помещены венки — от президента России Владимира Путина и администрации президента РФ. Также венки передало министерство культуры России, а министр культуры РФ Ольга Любимова лично пришла проститься с Алентовой.
Кроме того, церемонию прощания посетили глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, ректор ВГИКа Владимир Малышев, актеры Александр Панкратов-Черный, Александр Михайлов, Александр Олешко, актриса Мария Аронова, режиссеры Игорь Угольников и Марина Брусникина, а также сотни ее друзей, знакомых и поклонников.
Гроб с телом Алентовой вынесли из театра под громкие аплодисменты, которые не заканчивались несколько минут.
Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1965 году она окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.
Актриса наиболее известна по главной роли в фильме «Москва слезам не верит» (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как «Завтра была война» (1987), «Ширли-мырли» (1995), «Зависть богов» (2000), «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» (2004), «Дорога без конца» (2014) и других.
В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.