Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Веру Алентову похоронили рядом с мужем

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Народную артистку России Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с мужем — режиссером Владимиром Меньшовым, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Алентова скончалась 25 декабря, ей было 83 года. Утром ей стало плохо в Театре имени Владимира Маяковского, где проходило прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Ее оперативно госпитализировали, но, к сожалению, не спасли.

Церемония прощания с актрисой началась в 11.00 мск в театре имени Пушкина. С утра десятки людей несли цветы и собирались у входа, чтобы проводить артистку в последний путь.

Прощание проходило в зале театра: на сцене находился белый гроб, вокруг которого посменно появлялись артисты театра, ведущие траурный караул. В ноги актрисы возлагались цветы, а в глубине сцены были помещены венки — от президента России Владимира Путина и администрации президента РФ. Также венки передало министерство культуры России, а министр культуры РФ Ольга Любимова лично пришла проститься с Алентовой.

Кроме того, церемонию прощания посетили глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, ректор ВГИКа Владимир Малышев, актеры Александр Панкратов-Черный, Александр Михайлов, Александр Олешко, актриса Мария Аронова, режиссеры Игорь Угольников и Марина Брусникина, а также сотни ее друзей, знакомых и поклонников.

Гроб с телом Алентовой вынесли из театра под громкие аплодисменты, которые не заканчивались несколько минут.

Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1965 году она окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.

Актриса наиболее известна по главной роли в фильме «Москва слезам не верит» (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как «Завтра была война» (1987), «Ширли-мырли» (1995), «Зависть богов» (2000), «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» (2004), «Дорога без конца» (2014) и других.

В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.

Узнать больше по теме
Ольга Любимова: биография министра культуры РФ, экс-корреспондента и театроведа
Нынешний министр культуры Ольга Любимова до назначения на высокий государственный пост занималась журналистикой и киноиндустрией — и то и другое, как отмечали коллеги по цеху, получалось у нее хорошо. Собрали главное о карьере, взглядах и биографии чиновницы.
Читать дальше