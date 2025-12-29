Гуляем допоздна? В мэрии Уфы рассказали, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января в Уфе будет продлена работа общественного транспорта, чтобы жители и гости города могли с удобством добраться до праздничных площадок и обратно домой. Как сообщает пресс-служба мэрии, основные маршруты, следующие по крупным магистралям, будут работать до 03:30.
Это позволит горожанам без проблем доехать до главных новогодних локаций: ледовых городков и елок на площадях имени Ленина и Серго Орджоникидзе, возле Конгресс-холла «Торатау», на Гостином дворе, в микрорайоне Инорс, перед ДК «Моторостроитель» и Уфимской детской филармонией, а после окончания праздничных мероприятий — вернуться домой.
В период новогодних каникул, с 1 по 11 января, общественный транспорт в Уфе перейдет на режим работы по расписанию выходных дней: с 06:00 до 22:00. Муниципалитет призывает горожан заранее планировать свои маршруты, учитывая праздничные изменения в графике движения.
