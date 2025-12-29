Гуляем допоздна? В мэрии Уфы рассказали, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января в Уфе будет продлена работа общественного транспорта, чтобы жители и гости города могли с удобством добраться до праздничных площадок и обратно домой. Как сообщает пресс-служба мэрии, основные маршруты, следующие по крупным магистралям, будут работать до 03:30.