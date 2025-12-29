Четыре дома на Западном в Ростове временно остались без отопления и горячей воды

Днем 29 декабря несколько многоквартирных домов на Западном в Ростове-на-Дону временно остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщили в ООО «Ростовские тепловые сети», а также в городском департаменте ЖКХ и энергетики.
По информации теплоснабжающей компании, под отключения попали четыре дома: на проспекте Стачки, 202/1, 200, 198а и на улице Мильчакова, 3. В департаменте ЖКХ при этом проинформировали об ограничениях в пяти домах, а не в четырех.
Сложности с подачей тепла и горячей воды появились из-за дефекта на подающем трубопроводе в районе проспекта Стачки, 202/1. На месте задействовали рабочих, они должны решить поставленные задачи в регламентные сроки.
Восстановили отопление в указанных домах или еще нет, неизвестно. Ростовчан просят сообщать в круглосуточную диспетчерскую ООО «Ростовские тепловые сети» при обнаружении течи, размывов грунта или дорожного покрытия.
