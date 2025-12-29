В Сочи спустя 20 лет раскрыто убийство девушки

Следственный комитет России по Краснодарскому краю завершил расследование уголовного дела об убийстве и изнасиловании 19-летней девушки в Сочи, совершенном в 2004 году. Об этом сообщает «КП — Кубань».
Тело девушки из Нижегородской области с признаками насильственной смерти было обнаружено в конце августа 2004 года в Адлерском районе. Несмотря на возбужденное дело, подозреваемого тогда установить не удалось. Ключом к раскрытию стали биологические следы, изъятые криминалистами на месте преступления два десятилетия назад. Полученный уникальный ДНК-профиль преступника все эти годы хранился в базе данных.
Прорыв в расследовании наступил, когда этот профиль был повторно проверен в рамках работы группы по нераскрытым преступлениям. В результате ДНК совпал с данными 43-летнего мужчины, уже отбывавшего наказание за аналогичные преступления. Подозреваемый был задержан в Абинском районе.
