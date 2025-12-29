В Сочи спустя 20 лет раскрыто убийство девушки

Тело девушки из Нижегородской области с признаками насильственной смерти было обнаружено в конце августа 2004 года в Адлерском районе. Несмотря на возбужденное дело, подозреваемого тогда установить не удалось. Ключом к раскрытию стали биологические следы, изъятые криминалистами на месте преступления два десятилетия назад. Полученный уникальный ДНК-профиль преступника все эти годы хранился в базе данных.