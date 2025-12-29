Путин наградил почетной грамотой Каприна и Ревишвили

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владиимир Путин наградил Почетной грамотой за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу главного онколога Минздрава РФ Андрея Каприна и главного внештатного специалиста хирурга и эндоскописта Минздрава РФ Амирана Ревишвили, следует из распоряжения президента РФ.