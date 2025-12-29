Путин назначил нового постпреда при ОБСЕ

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Полянского новым постоянным представителем РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Назначить Полянского Дмитрия Алексеевича Постоянным представителем Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене, Австрийская Республика», — говорится в документе.
Ранее Полянский занимал должность первого зампостпреда РФ в ООН.
