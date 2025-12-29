Как понять, что видео создано нейросетью?

Нейросетям сложно работать со светом. Тени от одного объекта могут падать в разные стороны, а в сценах с якобы ночной съемкой освещение остается подозрительно ровным и ярким. Проверьте отражения в зеркалах, стеклах или лужах — они могут отставать от оригинала, двигаться в другую сторону или вообще не соответствовать тому, что происходит в кадре.