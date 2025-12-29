Как понять, что видео создано нейросетью?

Фейковое видео с участием знаменитости или шокирующие новости — как не попасться на удочку нейросети? Эксперты правительственного портала «Объясняем.рф» рассказали, на какие детали смотреть, чтобы отличить реальную съемку от цифровой подделки.
Почему движения выглядят «резиновыми»?
Один из самых заметных признаков — неестественная физика. Персонажи могут двигаться слишком плавно, почти скользить, а их жесты лишены привычной инерции. Предметы в руках иногда игнорируют законы гравитации. Это происходит потому, что нейросеть, генерируя кадры, еще не до конца научилась точно моделировать сложную механику живого мира.
Что не так с лицами и эмоциями?
Присмотритесь к лицу. Зрачки могут быть разного размера или формы, а взгляд — «плавающим», без фокуса на конкретном объекте. Эмоции часто выглядят натянутыми: например, при улыбке кожа вокруг глаз остается неподвижной, а губы могут не совпадать с произносимыми звуками. Руки — еще одно слабое место. Алгоритмы часто ошибаются с количеством пальцев, их длиной или положением.
Куда пропадают тени и отражения?
Нейросетям сложно работать со светом. Тени от одного объекта могут падать в разные стороны, а в сценах с якобы ночной съемкой освещение остается подозрительно ровным и ярким. Проверьте отражения в зеркалах, стеклах или лужах — они могут отставать от оригинала, двигаться в другую сторону или вообще не соответствовать тому, что происходит в кадре.
Что выдает фоновую картинку?
Задний план в подделках часто выглядит как декорация. Вы можете заметить повторяющиеся, как под копирку, узоры на обоях или деревья в парке. Вывески магазинов превращаются в набор бессмысленных символов, а лица случайных прохожих намеренно размыты или искажены. Текстуры предметов тоже страдают: кожа может напоминать силикон, а ткань — быть бесструктурной и плоской.
Почему не читаются надписи?
Текст — один из самых надежных индикаторов. Нейросети пока плохо справляются с генерацией четких буквенных символов. Поэтому в видео вы можете увидеть «прыгающие» или расплывающиеся шрифты, логические ошибки в словах или просто набор несуществующих знаков. Если в кадре есть вывеска или надпись на футболке — присмотритесь к ней.