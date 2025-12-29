Ричмонд
Точка в споре: светофор на Мира — Леонова в Калининграде привели в порядок

Автомобилисты теперь точно знают, когда нужно повернуть.

Источник: Клопс.ru

На перекрёстке проспекта Мира и улицы Леонова в Калининграде установили контурную стрелку на основной сигнал светофора. Теперь поворот налево — только по дополнительной секции, как и должно быть по правилам, сообщили «Клопс» автомобилисты.

Светофор на пересечении двух улиц больше не вводит водителей в заблуждение: на основной секции появился зелёный круг с контурной стрелкой, указывающей, что движение прямо разрешено только пи условии активации этого сигнала. Для поворота налево — отдельная дополнительная секция.

Ситуация с этим перекрёстком вызывала споры у автомобилистов с момента замены регулятора. Ранее на основной секции отсутствовала стрелка, что, согласно пункту 6.4 ПДД, разрешало движение во всех направлениях — в том числе и налево. Это приводило к путанице: одни поворачивали, другие ждали зелёной стрелки, а инспекторы ограничивались устными предупреждениями.

После запроса «Клопс» в ГИБДД по Калининградской области и в центральный аппарат ведомства в Москве в Госавтоинспекции заверили, что приведут светофор к нормативам. Сейчас обещание выполнено: стрелка на месте, спор закрыт.

Интернет-опрос, проведённый «Клопс» в формате викторины, показал, насколько неоднозначным был сигнал: из почти двух тысяч респондентов верно ответили лишь 13%. Большинство считали, что поворот налево — запрещён, хотя формально он был разрешён.