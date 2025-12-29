Врач рассказал о допустимой норме просроченных лекарств

Пить лекарства даже при однодневной просрочке не рекомендуется. Как рассказал NEWS.ru врач-терапевт Иван Еременко, что срок годности препаратов определяется производителем на основе стабильности активного вещества и условий хранения.
— После истечения срока годности лекарства могут терять эффективность и подвергаться химическим изменениям, что может привести к токсическим реакциям, — объяснил специалист.
Для таблеток и капсул вероятность снижения лечебного эффекта выше, а вот для лекарств в жидких формах, существует риск размножения микроорганизмов, что может вызвать инфекционные осложнения. Поэтому важно соблюдать указанные производителем сроки и не принимать просроченные лекарства.
