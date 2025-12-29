Врач рассказал о допустимой норме просроченных лекарств

Для таблеток и капсул вероятность снижения лечебного эффекта выше, а вот для лекарств в жидких формах, существует риск размножения микроорганизмов, что может вызвать инфекционные осложнения. Поэтому важно соблюдать указанные производителем сроки и не принимать просроченные лекарства.