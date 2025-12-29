Ричмонд
Новогодние салюты запустят в Астане в двух местах

В Астане 31 декабря в 00:00 часов запустят праздничные новогодние салюты, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как рассказали в акимате столицы, фейерверки будут запущены с двух локаций: Ботанический сад и территория, прилегающая к мосту «Атырау». Салюты организованы за счет спонсорских средств.

«Жителям и гостям столицы напоминают, что во время салюта категорически запрещено выходить на лед набережной в районе моста “Атырау” в целях обеспечения безопасности», — отметили в акимате.

Кроме того, в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января на трех локациях города пройдут праздничные мероприятия.

31 декабря с 21:00 на площади у монумента «Қазақ елі», на территории «EXPO», а также на городской площади (перед акиматом) состоятся новогодние праздничные концерты для жителей и гостей города с участием творческих коллективов и звезд казахстанской эстрады.

В мероприятиях примут участие звезды отечественной эстрады Зарина Омарова, Еркеш Хасен, Маржан Арапбаева, Сакен Майғазиев, Қазыбек Құрайыш, Серік Ибрагимов, Жұбаныш Жексенұлы, Ақбота Керімбекова, группы «Меломен», «Байтерек» и другие артисты.

Ранее Министерство внутренних дел обратилось к казахстанцам с предупреждением по использованию пиротехнических изделий.