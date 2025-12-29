Водитель и пассажир набросились на подростков в автобусе Симферополя

По информации из соцсетей, подтвержденной видеозаписью, конфликт начался, когда группа подростков в переполненном автобусе присела на парапет. На это отреагировал один из пассажиров, находившийся, по словам очевидцев, в нетрезвом состоянии. Мужчина начал оскорблять молодых людей, а затем ударил одного из них по лицу.