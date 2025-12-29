Водитель и пассажир набросились на подростков в автобусе Симферополя

Прокуратура Крыма организовала проверку по факту конфликта с избиением несовершеннолетних в общественном транспорте. Инцидент произошел в автобусе № 89, следовавшем по маршруту «Мирное — автостанция “Западная”». Об этом сообщает «КП-Крым».
По информации из соцсетей, подтвержденной видеозаписью, конфликт начался, когда группа подростков в переполненном автобусе присела на парапет. На это отреагировал один из пассажиров, находившийся, по словам очевидцев, в нетрезвом состоянии. Мужчина начал оскорблять молодых людей, а затем ударил одного из них по лицу.
Ситуация обострилась, когда второй подросток попытался вступиться за друга. Согласно заявлениям свидетелей, водитель автобуса вместо того, чтобы остановить конфликт, также проявил агрессию по отношению к подросткам, после чего те были высажены из транспорта.
Материалы проверки, а также ставшее вирусным видео инцидента будут тщательно изучены для принятия процессуального решения.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!