Суд оставил без рассмотрения иск к Русских на миллион рублей

На предыдущем заседании 9 декабря присутствовала только представитель Рады Русских. Она попросила суд до пяти тысяч рублей снизить требования компенсации, мотивируя это судебной практикой, а также тем, что истец в своем Telegram-канале также использовал оскорбления в адрес ответчика и других лиц. Кроме того, представитель Русских попросила уменьшить сумму представительских расходов.