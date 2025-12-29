В Симферопольском районе Крыма за 915 млн рублей построили школу на 600 мест

В Симферопольском районе Крыма построили школу на 600 мест, на эти цели потратили 915 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Школа находится в селе Укромное. Она представляет собой трехэтажное здание, рассчитанное на 600 учеников всех возрастов. Внутри находятся учебные классы, пищеблок с обеденным залом на 300 мест, спортивный и актовый залы, медицинский блок и школьные мастерские. В образовательном учреждении также имеется компьютерный класс.
«С целью углубленного изучения ряда предметов на территории предусмотрены метеорологическая и географическая площадки, а также места для занятий по биологии», — написал Аксенов.
В школьном дворе оборудовали зоны отдыха, а также спортивно-игровые площадки, предназначенные для подвижных игр и мероприятий на свежем воздухе. На строительство школы потратили около 915 млн рублей. В настоящее время образовательное учреждение готовится к вводу в эксплуатацию.