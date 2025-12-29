В Симферопольском районе Крыма за 915 млн рублей построили школу на 600 мест

В школьном дворе оборудовали зоны отдыха, а также спортивно-игровые площадки, предназначенные для подвижных игр и мероприятий на свежем воздухе. На строительство школы потратили около 915 млн рублей. В настоящее время образовательное учреждение готовится к вводу в эксплуатацию.