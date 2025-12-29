МВД заявило про изъятие вейпов у подростков и штрафы родителям в Беларуси

В белорусской милиции сказали про изъятие вейпов у подростков, сообщает телеграм-канал «Сожский Форпост» УВД Гомельского облисполкома.
В милиции обратили внимание на тревожную тенденцию увлечения белорусских подростков опасными вейпами.
— Устройства таят в себе угрозу для юного организма и способны привести к серьезным проблемам с законом, — обратили внимание в пресс-службе.
В ведомстве сказали, что в Беларуси развернута активная профилактическая работа для пресечения распространения вейпов в школах и за их пределами.
Вейпы приравнены к сигаретам. Их употребление — под запретом в таких общественных местах, как школы, больницы, подъезды, детские площадки, остановки общественного транспорта. Нарушение влечет административную ответственность.
— Школьники, попавшиеся с парогенератором, рискуют лишиться устройства, а их родители получить штраф, — предупредили в милиции.
И также правоохранители напомнили, что административное или уголовное наказание грозит за кражу подобных девайсов, что участилось в стране.
Также в милиции сказали, администрация школ обязана изымать вейпы у учеников и проводить осмотры на входе.
