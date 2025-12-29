Айс-мастера со всей России создали в Петербурге уникальные ледовые скульптуры для фестиваля «КроншЛед»

Ледовые арт-объекты для гостей и жителей Северной столицы создали лучшие айс-мастера России и Казахстана. В российской команде — специалисты из Удмуртии, Чувашии, Башкортостана и других регионов. Вместе с гостями и-за рубежа айс-мастера обточили 200 тонн льда из Мурманской области и Пермского края.
Как отметила Наталья, арт-объекты на фестивале представлены самых разных размеров: рядом с миниатюрными скульптурами располагаются и огромные инсталляции. Сказочную атмосферу создает яркая подсветка: каждый объект дополнен своей индивидуальной световой партитурой. Персонажи из любимых советских фильмов соседствуют на фестивале с малыми архитектурными формами.
Среди фигур особенно отличаются персонажи из советских фигур 1979 года «Летучий корабль», в озвучке которого принимал участие петербуржец Михаил Боярский (среди прочих). Поклонников этого мультшедевра наверняка порадуют «Частушки Бабок-Ёжек».
Как отметила Наталья, сама организация фестиваля проходит на высшем уровне. У входа персонал предупреждает все посетителей о том, что внутри очень скользко.
«Пара человек ходит между рядами. Следят за порядком и чтоб никто не поскользнулся. На входе и выходе и рядом с парой композиций лежат резиновые коврики. Было бы здорово постелить дорожкой эти коврики, чтоб люди не скользили, так как на выставку приходят бабушки и дедушки вместе с детьми», — поясняет наш журналист.
По словам Натальи, сегодня, в будний день, внутри выставочного зала было очень свободно, хотя, чтобы сфотографировать композиции, приходилось у каждой стоять в небольшой очереди.
Редакция «МК в Питере» настоятельно рекомендует петербуржцам утеплиться. Ведь для сохранности работ внутри шатра постоянно поддерживается одна и та же минусовая температура. Поэтому жаждущим посмотреть на застывших во льду мультипликационных мифических персонажей стоит одеваться потеплее.