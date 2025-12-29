В Краснодар запустили автобус из Геническа через Крым

«Открыт прямой маршрут Геническ — Джанкой — Краснодар», — сказано в сообщении.
Из Геническа автобус отправляется в 17:30, прибывает в Краснодар в 05:00. По мнению Сальдо, это удобный способ попасть в аэропорт Краснодара, где с 11 сентября возобновлена ежедневная отправка рейсов.
«Поездка занимает 11,5 ч. Рейсы выполняются через день в прямом и обратном направлениях. Актуальное расписание можно узнать: на сайте автостанции Геническа», — добавил губернатор Херсонской области.
Ранее сообщалось, что транзитом через Крым из Краснодарского края в Херсонскую область открыт новый межрегиональный автобусный маршрут «Крымск — Скадовск».