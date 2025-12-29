Ричмонд
В Краснодар запустили автобус из Геническа через Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости Крым. Транзитный рейсовый автобус через город Джанкой в Крыму запусти из Геническа в Краснодар. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Источник: РИА "Новости"

«Открыт прямой маршрут Геническ — Джанкой — Краснодар», — сказано в сообщении.

Из Геническа автобус отправляется в 17:30, прибывает в Краснодар в 05:00. По мнению Сальдо, это удобный способ попасть в аэропорт Краснодара, где с 11 сентября возобновлена ежедневная отправка рейсов.

«Поездка занимает 11,5 ч. Рейсы выполняются через день в прямом и обратном направлениях. Актуальное расписание можно узнать: на сайте автостанции Геническа», — добавил губернатор Херсонской области.

Ранее сообщалось, что транзитом через Крым из Краснодарского края в Херсонскую область открыт новый межрегиональный автобусный маршрут «Крымск — Скадовск».