Проект метробуса в Воронеже начнут реализовывать в 2026 году

«Проектирование должно делаться быстро, а не год-полтора, как считают некоторые коллеги. Причем должны реализовывать проект этапами. Если сразу зайдем на Московский проспект и Плехановскую, то остановим автомобильное движение в городе. Это точно не правильный подход. А вот за Памятником славы в середине года фактически уже можно запускать проект — там не будем проводить серьёзных инженерных работ», — сказал губернатор.