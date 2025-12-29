Проект метробуса в Воронеже начнут реализовывать в 2026 году

Проект метробуса в Воронеже начнут поэтапно реализовывать с 2026 года, об этом сообщил глава региона Александр Гусев в ходе прямой линии.
Он рассказал, что проектирование метробуса по центральным улицам, прежде всего, по Московскому проспекту и Плехановской, пройдет в ускоренном режиме.
«Проектирование должно делаться быстро, а не год-полтора, как считают некоторые коллеги. Причем должны реализовывать проект этапами. Если сразу зайдем на Московский проспект и Плехановскую, то остановим автомобильное движение в городе. Это точно не правильный подход. А вот за Памятником славы в середине года фактически уже можно запускать проект — там не будем проводить серьёзных инженерных работ», — сказал губернатор.
По словам главы региона, основная сложность в реализации проекта метробуса не в том, что перевести движение или сдвинуть транспорт на две центральные полосы, а в посадке-высадке пассажиров. Это потребует инженерных работ, которые будут сопряжены с проблемами движения.