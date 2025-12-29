В Ростове инспекторы ДПС помогли потерявшей сознание женщине

В Ростове-на-Дону инспекторы ДПС помогли потерявшей сознание женщине. Детали рассказали в управлении Госавтоинспекции.
Во время патрулирования правоохранители заметили, что женщина в припаркованной машине облокотилась на закрытую дверь и не двигается. Сотрудники подошли ближе и сразу поняли, что нужна немедленная помощь: машину открыли, пострадавшую привели в чувства, помогли ей связаться с родственниками и вызвали «скорую».
— Помощь оказали инспекторы ОБ ДПС УМВД России по Ростову-на-Дону Петр Малевич и Максим Демченко. Благодаря их профессионализму и внимательности была спасена жизнь, — отметили в управлении Госавтоинспекции.
Жителей Дона просят не оставаться равнодушными в подобных ситуациях. Если видите человека в беде, остановитесь, помогите, вызовите медиков.
