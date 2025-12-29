Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове инспекторы ДПС помогли потерявшей сознание женщине

В Ростове инспекторы ДПС спасли женщину, потерявшую сознание в машине.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону инспекторы ДПС помогли потерявшей сознание женщине. Детали рассказали в управлении Госавтоинспекции.

Во время патрулирования правоохранители заметили, что женщина в припаркованной машине облокотилась на закрытую дверь и не двигается. Сотрудники подошли ближе и сразу поняли, что нужна немедленная помощь: машину открыли, пострадавшую привели в чувства, помогли ей связаться с родственниками и вызвали «скорую».

— Помощь оказали инспекторы ОБ ДПС УМВД России по Ростову-на-Дону Петр Малевич и Максим Демченко. Благодаря их профессионализму и внимательности была спасена жизнь, — отметили в управлении Госавтоинспекции.

Жителей Дона просят не оставаться равнодушными в подобных ситуациях. Если видите человека в беде, остановитесь, помогите, вызовите медиков.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.