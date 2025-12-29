В Ростове инспекторы ДПС помогли потерявшей сознание женщине

Во время патрулирования правоохранители заметили, что женщина в припаркованной машине облокотилась на закрытую дверь и не двигается. Сотрудники подошли ближе и сразу поняли, что нужна немедленная помощь: машину открыли, пострадавшую привели в чувства, помогли ей связаться с родственниками и вызвали «скорую».