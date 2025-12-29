Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ждать окончания праздников не нужно: жители Башкирии смогут проверить здоровье в уже первые дни нового года

Поликлиники Башкирии возобновят прием пациентов со 2 января.

Источник: Комсомольская правда

Поликлиники Башкирии возобновят прием пациентов со 2 января 2026 года. Об этом на оперативном совещании правительства в Центре управления республики сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

Врачи будут дежурить для оказания неотложной помощи, проведения профилактических осмотров и выписки рецептов 31 декабря, а также 2, 3, 5, 6, 8, 9 и 10 января с 08:00 до 17:00. Прием вызовов на дом будет осуществляться до 16:00.

Записаться к врачам или на диспансеризацию можно через единый номер контакт-центра 122. В первые дни года операторы будут работать: 2, 3, 5, 8, 9, 10 января с 08:00 до 16:00, а 6 января — с 08:00 до 15:00. Стационары, травмпункты и служба скорой медицинской помощи будут работать в круглосуточном режиме без перерывов.

Специалисты отмечают, что праздничные дни — удобное время для планового обследования, так как снижена нагрузка на поликлиники. Это позволяет сократить время ожидания приема и получить более детальные консультации врачей без спешки и очередей.

Напомним, диспансеризацию рекомендуется проходить раз в три года гражданам в возрасте от 18 до 39 лет, а после 40 лет — ежегодно. Записаться на обследование можно в поликлинике по месту прикрепления или через портал «Госуслуги».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.