Ждать окончания праздников не нужно: жители Башкирии смогут проверить здоровье в уже первые дни нового года

Записаться к врачам или на диспансеризацию можно через единый номер контакт-центра 122. В первые дни года операторы будут работать: 2, 3, 5, 8, 9, 10 января с 08:00 до 16:00, а 6 января — с 08:00 до 15:00. Стационары, травмпункты и служба скорой медицинской помощи будут работать в круглосуточном режиме без перерывов.