Ждать окончания праздников не нужно: жители Башкирии смогут проверить здоровье в уже первые дни нового года

Поликлиники Башкирии возобновят прием пациентов со 2 января 2026 года. Об этом на оперативном совещании правительства в Центре управления республики сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.
Врачи будут дежурить для оказания неотложной помощи, проведения профилактических осмотров и выписки рецептов 31 декабря, а также 2, 3, 5, 6, 8, 9 и 10 января с 08:00 до 17:00. Прием вызовов на дом будет осуществляться до 16:00.
Записаться к врачам или на диспансеризацию можно через единый номер контакт-центра 122. В первые дни года операторы будут работать: 2, 3, 5, 8, 9, 10 января с 08:00 до 16:00, а 6 января — с 08:00 до 15:00. Стационары, травмпункты и служба скорой медицинской помощи будут работать в круглосуточном режиме без перерывов.
Специалисты отмечают, что праздничные дни — удобное время для планового обследования, так как снижена нагрузка на поликлиники. Это позволяет сократить время ожидания приема и получить более детальные консультации врачей без спешки и очередей.
Напомним, диспансеризацию рекомендуется проходить раз в три года гражданам в возрасте от 18 до 39 лет, а после 40 лет — ежегодно. Записаться на обследование можно в поликлинике по месту прикрепления или через портал «Госуслуги».
