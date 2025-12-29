Крым накроют снежные лавины

В понедельник днем начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала РИА Новости Крым, что в горах Крыма за минувшие выходные выпало очень много снега. Так, на Ай-Петри высота снежного покрова достигла 41 сантиметра. Кроме того, в Крыму действует еще одно экстренное предупреждение — 29 декабря в республике ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. 29 декабря дальнейшее усиление ветра, с порывами до 35 м/с в горах.