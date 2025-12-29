Крым накроют снежные лавины

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением системы фронтальных разделов 29 и 30 декабря 2025 года в Крымских горах лавиноопасно», — сказано в сообщении.
Спасатели отметили, что в период действия штормового предупреждения высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.
Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач, подчеркнули в республиканском главке МЧС России.
В понедельник днем начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала РИА Новости Крым, что в горах Крыма за минувшие выходные выпало очень много снега. Так, на Ай-Петри высота снежного покрова достигла 41 сантиметра. Кроме того, в Крыму действует еще одно экстренное предупреждение — 29 декабря в республике ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. 29 декабря дальнейшее усиление ветра, с порывами до 35 м/с в горах.