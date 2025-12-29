У Стены плача в Иерусалиме нашли 2000-летний ритуальный бассейн иудеев

В ходе археологических раскопок у Стены Плача была обнаружена древняя миква — водный резервуар (ванна или бассейн), в иудаизме предназначенный для очищения от ритуальной нечистоты.
Миква имеет прямоугольную форму, ее длина составляет 3,05 метра, ширина — 1,35 метра, а высота — 1,85 метра. Она была высечена в скальной породе, а ее стены оштукатурены. С южной стороны миквы были обнаружены четыре вырубленные в скале ступени, ведущие в нее.
Древнее ритуальное сооружение было найдено в культурном слое, относящемся к последним дням так называемого периода Второго Храма.
Второй Иерусалимский храм был построен на Храмовой горе взамен Первого храма, разрушенного в 587 году до нашей эры войсками вавилонского царя Навуходоносора. Строительство Второго храма завершилось в 516 году до нашей эры. В 70 году нашей эры Второй храм был разрушен во время штурма Иерусалима армией Римской империи в ходе Первой Иудейской войны. Храм, как и весь город, был подожжен римлянами, полностью выгорел и с тех пор не восстанавливался.
Миква, которая находится под площадью у Стены Плача — уцелевшей после пожара части древней стены, окружавшей западный склон Храмовой горы, — была буквально похоронена под слоем пепла и обгоревших обломков, что свидетельствует о масштабах катастрофы, произошедшей около двух тысяч лет тому назад.
В этом слое также были обнаружены многочисленные керамические и каменные сосуды, характерные для еврейского населения, жившего в Иерусалиме накануне разрушения.
Миква расположена в непосредственной близости от места, где когда-то находился главный вход в Храм. Как считают археологи, ее активно использовали местные жители и многочисленные паломники — омовение в микве было составной частью храмовых очистительных ритуалов. Об этом свидетельствует и присутствие в этом месте множества каменных сосудов, которые тоже использовались для ритуального очищения.