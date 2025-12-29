У Стены плача в Иерусалиме нашли 2000-летний ритуальный бассейн иудеев

Второй Иерусалимский храм был построен на Храмовой горе взамен Первого храма, разрушенного в 587 году до нашей эры войсками вавилонского царя Навуходоносора. Строительство Второго храма завершилось в 516 году до нашей эры. В 70 году нашей эры Второй храм был разрушен во время штурма Иерусалима армией Римской империи в ходе Первой Иудейской войны. Храм, как и весь город, был подожжен римлянами, полностью выгорел и с тех пор не восстанавливался.