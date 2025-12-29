Ричмонд
Опрос показал отношение россиян к прямой линии

ФОМ: 44% россиян понравилось, как Путин отвечал на вопросы во время прямой линии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Почти половине россиян (44%) понравилось, как президент России Владимир Путин отвечал на вопросы во время прямой линии с главой государства, следует из опроса, опубликованного на сайте ФОМ.

Совмещенные прямая линия и пресс-конференция президента России 19 декабря продлились 4 часа 27 минут. Российский лидер ответил на 77 обращений.

Каждому четвертому гражданину РФ (44%) понравилось, как Путин отвечал на вопросы во время прямой линии. При этом их мнение не разделяют 5%. В то же время большинство респондентов (64%) признались, что им интересно смотреть сюжеты и телепередачи, где президент отвечает на вопросы россиян в прямом эфире. В свою очередь свыше четверти опрошенных (28%) не испытывают интереса к подобным передачам.

Согласно опросу ФОМ, 39% россиян видели какие-то отрывки из прямой линии Путина, а 15% граждан РФ посмотрели программу полностью. По мнению свыше трети респондентов (36%), вопросы, заданные Путину на прямой линии, были хорошими и интересными. С ними не согласны 7% участников опроса.

По результатам опроса, 45% россиян уверены, что президент отвечал на вопросы искренне. В то же время в искренности ответов Путина усомнились лишь 4% респондентов.

Как показал опрос ФОМ, 63% граждан РФ считают, что прямая линия с Путиным сказывается на положении дел в стране. Противоположного мнения придерживаются 25% опрошенных.

Еженедельный всероссийский поквартирный опрос «ФОМнибус» проведен 19−22 декабря 2025 года среди 1,5 тысячи россиян из 97 населенных пунктов 51 субъекта РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.