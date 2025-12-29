Опрос показал отношение россиян к прямой линии

Каждому четвертому гражданину РФ (44%) понравилось, как Путин отвечал на вопросы во время прямой линии. При этом их мнение не разделяют 5%. В то же время большинство респондентов (64%) признались, что им интересно смотреть сюжеты и телепередачи, где президент отвечает на вопросы россиян в прямом эфире. В свою очередь свыше четверти опрошенных (28%) не испытывают интереса к подобным передачам.