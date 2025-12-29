Мэрия Омска определила лучшие бомбоубежища Омска 2025 года

Как следует из постановления, лучшим защитным сооружением гражданской обороны признано укрытие ТЭЦ-4. Далее следует бомбоубежище БСМП-1. Третье место у «Управления по обеспечению деятельности администрации города Омска». Победители будут награждены дипломами.