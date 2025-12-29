В аэропорту «Храброво» впервые в истории приняли пятимиллионного пассажира. Юбилейного путешественника встретили в понедельник, 29 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале аэропорта.
«29 декабря 2025 года в аэропорту Храброво состоялось особенное событие — впервые в истории аэропорт принял 5 000 000 пассажира», — говорится в публикации.
Юбилейным пассажиром стала 11‑летняя девочка, которая летела рейсом Nordwind из Калининграда в Санкт‑Петербург. Её вместе с мамой поздравили гендиректор «Храброво» Александр Корытный и пресс‑секретарь авиакомпании Ольга Ваврищук. Девочке вручили памятные сувениры и сертификат на бесплатное обслуживание в бизнес‑зале аэропорта.
В 2024 году пассажиропоток в «Храброво» превысил 4,8 миллиона человек. Показатель увеличился на 11,9% по сравнению с 2023-м. При этом аэровокзальный комплекс рассчитан на пять миллионов.
В 2027 году запланировано строительство нового здания терминала в «Храброво». Проект находится на стадии согласования у акционеров предприятия.
Ранее гендиректор «Храброво» Александр Корытный говорил, что площадь нового здания терминала составит 25 тысяч квадратных метров. Его соединят с существующим комплексом галереей. Строительство объекта позволит обслуживать до 7,5−8 миллионов пассажиров в год.
Кроме того, в «Храброво» хотят построить магистральную рулёжную дорожку за счёт федерального бюджета. Проект рассчитывают включить в программу развития региональных аэропортов. Финансирование планируют получить в 2027 году.