МВД обратилось к казахстанцам из-за жалоб на штрафы за скорость на трассах

На автодорогах по направлениям Астана — Щучинск и Астана — Темиртау электронные информационные табло с ограничением скорости имеют законную силу согласно правилам дорожного движения (ПДД). Об этом заявили Zakon.kz в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана.