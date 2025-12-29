Ричмонд
Минтруда сообщило о семи новых должностях в Беларуси

В Беларуси утверждены семь новых должностей.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали о новых должностях, утвержденных в Беларуси.

Так, постановление Минтруда (№ 118 от 17 октября 2025-го) утвердили выпуск 33 Единого квалификационного справочника должностей служащих. Документ внес ряд существенных изменений в сфере трудовых стандартов для финансово-кредитной и страховой отраслей.

Среди основных нововведений — ввод семи новых должностей: начальника центра банковских услуг (расчетно-кассового центра), управляющего отделением (операционной службой), ведущего рейтингового аналитикв, главного специалиста по продаже (работе с клиентами) в сфере банковской деятельности, рейтингового аналитика, специалиста по продаже (работе с клиентами) в сфере банковской деятельности, специалиста по оказанию страховых услуг.

Также документ актуализировал и обновил должностные обязанности, требования к знаниям и квалификационные требования по многим должностям в Беларуси.

Еще ряд должностей переименовали. Например, «агент страховой» официально стал «страховым агентом». И унифицированы путем объединения в одну должностей «заведующий сектором» и «начальник отдела», теперь это — «начальник (заведующий) сектора (отдела, службы)».

При этом исключили квалификационную характеристику должности «аудитор». Аналогичная характеристика сохранена в другом документе.

Справочник вступает в силу с 1 января 2026 года.

Еще Белстат сказал, что в Беларуси уровень бедности ниже, чем в Польше, Германии и Франции.

Также Белстат сообщил, что в Беларуси стало меньше тунеядцев.