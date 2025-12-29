В калининградском аэропорту произошел сбой работы информационных табло

КАЛИНИНГРАД, 29 дек — РИА Новости. Сбой работы информационных табло произошел в аэропорту Калининграда, сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво».
«В связи с временным сбоем в работе информационных табло аэропорта просим вас внимательно следить за голосовыми объявлениями о статусах рейсов», — говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта «Храброво».
Уточняется, что для получения актуальной информации можно обратиться к сотрудникам на стойке информации в центре зала аэропорта или позвонить в колл‑центр.
По данным онлайн-табло аэропорта «Храброво» на 14.20 (15.20 мск) понедельника, на вылет из Калининграда задерживается 10 рейсов в Москву, Санк—Петербург и Пермь, га вылет — 14 рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Перми.
Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что ее сотрудники контролирует соблюдение прав пассажиров во время задержки рейсов из Калининграда.