В калининградском аэропорту произошел сбой работы информационных табло

В аэропорту Калининграда произошел сбой работы информационных табло.

Источник: © РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 29 дек — РИА Новости. Сбой работы информационных табло произошел в аэропорту Калининграда, сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво».

«В связи с временным сбоем в работе информационных табло аэропорта просим вас внимательно следить за голосовыми объявлениями о статусах рейсов», — говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта «Храброво».

Уточняется, что для получения актуальной информации можно обратиться к сотрудникам на стойке информации в центре зала аэропорта или позвонить в колл‑центр.

По данным онлайн-табло аэропорта «Храброво» на 14.20 (15.20 мск) понедельника, на вылет из Калининграда задерживается 10 рейсов в Москву, Санк—Петербург и Пермь, га вылет — 14 рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Перми.

Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что ее сотрудники контролирует соблюдение прав пассажиров во время задержки рейсов из Калининграда.