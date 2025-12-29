На Дону ввели запрет на плановый ремонт коммуникаций в праздники

Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Юрий Слюсарь.
Между службами налажено взаимодействие для оперативного устранения аварий. Создан резерв и утвержден круглосуточный режим работы.
Во время новогодних каникул в Ростовской области будут дежурить более 1,3 тыс. ремонтных бригад из 5 тыс. специалистов и 1,3 тыс. единиц техники.
Кроме этого, губернатор поручил муниципалитетам обеспечить беспрепятственный проезд к площадкам сбора ТКО, своевременно очищать их от снега и наледи. А регоператорам — увеличить частоту вывоза отходов в пиковые дни, чтобы не образовывались свалки.
Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше