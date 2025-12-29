Ричмонд
Губернатор навестил в Новочеркасске маму погибших братьев-героев СВО

Маму братьев-героев СВО Алексея и Антона Воробьевых навестил донской глава Юрий Слюсарь.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь навестил в Новочеркасске Наталью Воробьеву — маму братьев Алексея и Антона Воробьевых, героически погибших в зоне специальной операции. О визите сообщает пресс-служба главы региона.

Наталья Ивановна поделилась с донским главой воспоминаниями о сыновьях, показала фотографии, а также рассказала о том, как росли ее ребята.

— Говорили о памяти, о том, как важно, чтобы подвиг помнили, и жизни ребят служили примером другим. Сейчас Наталья Ивановна продолжает заботиться о бойцах, регулярно передает гуманитарную помощь на передовую. В такие моменты слова не всегда нужны. Важнее — тишина и то, что остается в сердце, — отметил Юрий Слюсарь.

В конце 2024 года в Новочеркасске открыли сквер и памятник в честь героев СВО. Назвать сквер в честь Алексея и Антона Воробьевых предложили жители города.

Братья Воробьевы учились в Южно-Российском политехническом университете, служили в армии, затем подписали контракт и отравились в зону СВО. В последнем бою Алексей спас колонну военной техники и сослуживцев. Он перекрыл противнику дорогу танком, приняв удар на себя. Антон находился в другой боевой машине и погиб, сражаясь с врагом.

Указом президента России братья Воробьевы посмертно получили высокие боевые награды.

