Гарвардский врач рассказал, что увидел загробный мир в коме

Издание отмечает, что большую часть жизни врач был убежденным скептиком в вопросах жизни после смерти. В 2008 году он заразился вирусным менингитом и был введен в искусственную кому. В течение семи дней у Александера фиксировалось полное отсутствие мозговой активности.
При этом сам Александер рассказал, что в этот период увидел загробный мир. Тот начинался в «первобытной мгле», а затем сменился на долину с водопадами, музыкой и чувством всеобщей связи.
Кроме того, у врача был проводник — женщина с добрыми голубыми глазами. Позже Александер узнал в этом образе свою сестру, умершую за много лет до этих событий.
Ранее американский священник Дин Брэкстон пережил остановку сердца. По словам мужчины, он находился в состоянии клинической смерти в течение 105 минут. За это время он увидел Иисуса Христа, который сказал мужчине, что его время умирать еще не пришло. После этого священник очнулся.