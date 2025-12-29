В МВД рассказали, как защититься от мошенников в новогодние праздники

«Совместно с сенатором РФ Артемом Шейкиным подготовили инфографику о том, как оставаться в безопасности во время новогодних праздников. За прошлые праздничные дни было зафиксировано более 8 тысяч киберпреступлений, большинство из которых можно было предотвратить, проявив элементарную внимательность», — говорится в сообщении в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.