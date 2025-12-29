В МВД рассказали, как защититься от мошенников в новогодние праздники

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В МВД РФ совместно с сенатором РФ Артемом Шейкиным рассказали, как защититься от мошенников во время новогодних праздников.
«Совместно с сенатором РФ Артемом Шейкиным подготовили инфографику о том, как оставаться в безопасности во время новогодних праздников. За прошлые праздничные дни было зафиксировано более 8 тысяч киберпреступлений, большинство из которых можно было предотвратить, проявив элементарную внимательность», — говорится в сообщении в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Правоохранители отметили, что классической схемой мошенничества в новогодние праздники является «продажа» подарков в последний момент: «скидка 90% только сегодня», «последний iPhone по цене ёлочных игрушек», «доставка за один рубль» — такие предложения особенно убедительны, когда до праздника считанные дни, а подарок всё ещё не куплен.
«Получив подарки, расслабляться тоже рано. В праздники многие меняют смартфоны и ноутбуки, спешно переносят данные и аккаунты. В этот момент чаще всего отключают двухфакторную защиту “на время”, вводят пароли на сомнительных сервисах или передают коды подтверждения. Отдельный риск — продажа старых устройств без выхода из аккаунтов и полного сброса данных», — отмечается в материалах, опубликованных в Telegram-канале ведомства.
В МВД добавили, что популярны схемы с поздравлениями — открытки, видео, архивы с названием «С Новым годом!!!», нажав на которые, «вместо Деда Мороза на устройстве появляется троян или майнер».
«В январе сообщения “выручи, срочно” звучат особенно правдоподобно: все в разъездах, связь нестабильна. Этим пользуются злоумышленники, применяя взломанные аккаунты и ИИ-подмену голоса», — говорится в материалах.
В ведомстве также подчеркнули, что на каникулах растёт экранное время детей, а вместе с ним — и риски. Как отмечают в МВД, «подзаработать на праздниках» выглядят безобидно, но передача карты или выполнение переводов по просьбе третьих лиц не становится законной только потому, что это «временно».
«Мошенники активно используют праздничную атмосферу, играя на эмоциях, доверии и желании людей сделать добро близким. В этот период особенно важно соблюдать цифровую гигиену и сохранять критическое мышление. Любая спешка и давление — повод остановиться и проверить информацию. Именно осознанное поведение граждан остаётся ключевым элементом защиты в цифровой среде», — приводит слова сенатора Шейкина Telegram-канал ведомства.
В МВД подчеркнули, что у кибермошенников, как показывает практика, никаких каникул не бывает.