Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекистан впервые запустит в космос своего космонавта

В Узбекистане начались работы по запуску в космос первого узбекского космонавта и первого искусственного спутника, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Источник: Российская газета

«Это очень большая задача, но кто сказал, что она нам не по силам?» — отметил президент днями ранее в своем обращении к парламенту и народу Узбекистана.

По словам главы Узбекистана, осуществление этих двух целей «даст мощный импульс научно-техническому развитию Нового Узбекистана и в целом выведет наше национальное развитие на новый уровень».

«Космонавт Узбекистана проведает звезды, открытые нашими предками», — пошутил Мирзиёев, имея в виду средневековых ученых Мирзо Улугбека и Беруни.

Ранее, в январе этого года, представитель «Узбеккосмоса» Мухитдин Ибрагимов сообщал, что, несмотря на то что у Узбекистана имеется финансовая возможность вывода отечественного космонавта на орбиту, республика пока не планирует этого делать. По словам Ибрагимова, сначала нужно определиться с целями и задачами, а сам эффект от отправки может проявиться лишь спустя годы.

«Запуск космонавта — очень простой процесс. Мы можем сейчас заплатить 50 — 60 миллионов долларов нашим американским коллегам, например, NASA, и отправить узбекистанца в космос. Почему мы не торопимся с отправкой космонавтов? Грубо говоря, целью полета космонавта не должно быть селфи», — сказал Ибрагимов.

Вместе с этим Узбекистан пока не озвучил, к какой стране он в итоге обратится для решения поставленной задачи.

В Узбекистане в число отечественных космонавтов можно включить Владимира Джанибекова, уроженца Ташкентской области, который пять раз побывал в космосе, и уроженца Киргизии, узбека по национальности Салиджана Шарипова, пробывшего на орбите 203 дня.