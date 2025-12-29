Узбекистан впервые запустит в космос своего космонавта

«Это очень большая задача, но кто сказал, что она нам не по силам?» — отметил президент днями ранее в своем обращении к парламенту и народу Узбекистана.
По словам главы Узбекистана, осуществление этих двух целей «даст мощный импульс научно-техническому развитию Нового Узбекистана и в целом выведет наше национальное развитие на новый уровень».
«Космонавт Узбекистана проведает звезды, открытые нашими предками», — пошутил Мирзиёев, имея в виду средневековых ученых Мирзо Улугбека и Беруни.
Ранее, в январе этого года, представитель «Узбеккосмоса» Мухитдин Ибрагимов сообщал, что, несмотря на то что у Узбекистана имеется финансовая возможность вывода отечественного космонавта на орбиту, республика пока не планирует этого делать. По словам Ибрагимова, сначала нужно определиться с целями и задачами, а сам эффект от отправки может проявиться лишь спустя годы.
«Запуск космонавта — очень простой процесс. Мы можем сейчас заплатить 50 — 60 миллионов долларов нашим американским коллегам, например, NASA, и отправить узбекистанца в космос. Почему мы не торопимся с отправкой космонавтов? Грубо говоря, целью полета космонавта не должно быть селфи», — сказал Ибрагимов.
Вместе с этим Узбекистан пока не озвучил, к какой стране он в итоге обратится для решения поставленной задачи.
В Узбекистане в число отечественных космонавтов можно включить Владимира Джанибекова, уроженца Ташкентской области, который пять раз побывал в космосе, и уроженца Киргизии, узбека по национальности Салиджана Шарипова, пробывшего на орбите 203 дня.