Узбекистан впервые запустит в космос своего космонавта

Ранее, в январе этого года, представитель «Узбеккосмоса» Мухитдин Ибрагимов сообщал, что, несмотря на то что у Узбекистана имеется финансовая возможность вывода отечественного космонавта на орбиту, республика пока не планирует этого делать. По словам Ибрагимова, сначала нужно определиться с целями и задачами, а сам эффект от отправки может проявиться лишь спустя годы.